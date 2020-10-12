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دياب أكد استعداده لإصدار المرسوم التطبيقي لتثبيت متطوعي الدفاع المدني

منذ 19 ساعة
حسان دياب

حسان دياب

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية، وفدا من متطوعي الدفاع المدني، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ومستشاري الرئيس دياب، خضر طالب وحسين قعفراني. وجرى البحث في مطالب متطوعي الدفاع المدني.

وأبلغ دياب الوفد أنه وقع قرارا لشراء المحروقات لآليات الدفاع المدني، وآخر يتيح للدفاع المدني بتعبئة المحروقات من الجيش اللبناني، وتصليح الآليات المعطلة بدعم من الهيئة العليا للاغاثة.

كما أكد دياب للوفد استعداده لإصدار مرسوم تطبيق القانون رقم 249 تاريخ 8-5-2014 الصادر عن المجلس النيابي والمتعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني

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