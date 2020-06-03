دياب: استمرار عمل “اليونيفيل” في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلبا لبنانيا

رئيس الحكومة حسان دياب
رئيس الحكومة حسان دياب

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أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ان “الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود.

وقال من بعبدا من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل”.

وإذ اشار الى ان استمرار عمل قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلبا لبنانيا، فإنه شدد على ان وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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