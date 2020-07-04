دياب اطلع من الوفد العراقي على أجواء الاجتماعات التي عقدها

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم، الوفد الوزاري العراقي في زيارة وداعية.

وضم الوفد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، وزير الزراعة محمد كريم جاسم، النائب السابق حسن العلوي، مرافق وزير النفط سيف طلال عمران التميمي، مرافق وزير الزراعة ضرغام محمد كريم، وعن مكتب رئيس الوزراء العراقي عمار صباح مصطفى، القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، والمستشار السياسي في السفارة أحمد جمال. ومن الجانب اللبناني، حضر الاجتماع وزراء الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، الطاقة والمياه ريمون غجر، والإعلام منال عبد الصمد، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.

وجرى استكمال للمحادثات التي بدأت صباح أمس، وجدد الوفد استعداده لمؤازرة لبنان. وأطلع الرئيس دياب على أجواء الاجتماعات الثنائية التي عقدها.