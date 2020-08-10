دياب اعلن استقالة الحكومة

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اعلن الرئيس حسان دياب استقالة الحكومة وفي كلمة له قال “منظومة الفساد أكبر من الدولة والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها او التخلص منها وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت” واضاف “كان يفترض أن يخجلوا لأن فسادهم أنتج هذه المصيبة والله أعلم كم مصيبة موجودة تحت عباءة فسادهم والمطلوب تغييرهم لأنهم هم المأساة الحقيقية للشعب”.

ولفت الى ان “حجم المأساة أكبر من أن يوصف لكن البعض لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية”.

وختم ” أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة والله يحمي لبنان”.