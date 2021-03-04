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اجتماع بين دياب والوزير حب الله ووفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 1:35 مساءً
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الوزير عماد حب الله مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز وحضور: جهاد هاشم، إيرين البراخت، جميل راجح، علي نعمة النسر، بسام حداد وفرنسوا العلم.

وشدد الرئيس دياب خلال اللقاء على “دور المغتربين اللبنانيين في دعم إعادة النهوض الاقتصادي في لبنان”، مؤكدا أن “استمرار ارتباط المغترب اللبناني بوطنه يشكل حجر الزاوية في الاستثمار بالمشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية”.

ونوه الرئيس دياب ب”وقوف المغتربين اللبنانيين إلى جانب أهلهم ومجتمعهم في لبنان، وخصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها قسم كبير من اللبنانيين”.

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