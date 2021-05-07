دياب: الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحّة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة لمناسبة عيد شهداء الصحافة اللبنانية، على دور الإعلام اللبناني، واصفًا إياه بمنارة الإعلام في المنطقة، متمنيًا أن يبقى السباق في الدور الذي يلعبه.

وكشف دياب أنه “لم يكن لدينا خيار سوى الاستقالة بعد انفجار مرفأ بيروت لكنني استمهلت الوزراء الذين أرادوا الاستقالة غداة الانفجار عدة أيام ريثما يتم إقرار بعض القرارات في مجلس الوزراء لإنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين.

وعن أسباب عدم تمكن الحكومة من الاستمرار، أوضح دياب أن أي رئيس حكومة مهما كان قويًا ونظيف الكف، إذا لم يكن يتوفّر له التوافق السياسي من مختلف الجهات، فلن يتمكن من النجاح، ولا يمكن اختيار وزراء مستقلين بالكامل من دون استشارة الكتل النيابية التي ستمنح الثقة.

وعن ترشيد الدعم، ذكّر أن الحكومة أرسلت 4 سيناريوهات إلى اللجان النيابية المشتركة لمناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان واختيار الحل الأنسب. لكن أصبحت الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن.