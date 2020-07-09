دياب: الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري

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رحب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بالانتقاد البناء، “لأننا مقتنعون أنه يصوب عملنا لكن المؤسف أن الحملات على الحكومة تنطلق من قاعدة “عنزة ولو طارت”

وقال في مستهل جلسة الحكومة، “هناك دائما خلط بين الدولة والسلطة وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر الأخطاء”، مشيراً إلى أن الدولة ليست من أخطأ بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار بل السلطة هي التي اخطأت واستدانت وصرفت وأهدرت مال الدولة”.

وأضاف: “توجهنا إلى التدقيق بحسابات مصرف لبنان والتدقيق الجنائي ضمناً كمحطة أولى وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة”.

وأكد أن “الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت كمثل الإصلاحات وبالملفات الباقية ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة”.

وختم: “نحن مستمرون بعملنا ولدينا الجرأة لنقول كل ما نفكر به من دون أي غاية أو مصلحة سياسية أو خاصة”.