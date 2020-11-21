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دياب: الفساد لا يقل خطراً عن الاحتلال

منذ 57 دقيقة
حسان دياب

حسان دياب

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غرّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“لا يكتمل الاستقلال الا بإصلاح يوقف الفساد ويسمح بقيام الدولة القوية العادلة التي تحمي أبناءها. الفساد لا يقلّ خطراً عن الاحتلال، والتحرّر منه لا يقلّ صعوبة عن التحرير. على أمل أن يكون الاستقلال المقبل مكتملاً، وأن تكتمل فرحة اللبنانيين بالتحرّر والتحرير.”

 

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