أَجمَعت مصادر سياسية واقتصادية مسؤولة على أن “رئيس الوزراء حسان دياب، مصرّ على التزام مواقف “حزب الله” الذي حذّر من أي تعاط مع صندوق النقد الدولي من منطلق أنّ ذلك يشكّل مسّا بالسيادة الوطنية”.

وقالت المصادر في تصريح لـ”العرب”: “يبدو من خلال رغبة رئيس الحكومة في إعادة هيكلة النظام المصرفي أن دياب انضمّ إلى حملة “حزب الله” على المصارف”.

ويذكر أن المدعي العام المالي علي ابراهيم قد وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

إلا المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد أصدر لاحقاً قرارا يقضي بتجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.