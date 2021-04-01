دياب بعد تلقيه لقاح كورونا.. عدد اللقاحات التي تصل بموجب الإتفاقيات قليل

جال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، حيث افتتح قسم العناية الفائقة لاستقبال مرضى الكورونا، ثم تلقى اللقاح في قسم التلقيح، ونوه باجتياز المستشفيات الحكومية مرحلة مهمة هذا العام لجهة إمكاناتها البشرية أو المعدات والأدوية.

وقال دياب: “نحن الآن في سباق بين تزايد عدد الحالات الإيجابية وبين عملية التلقيح، ووزارة الصحة تبذل الجهود المطلوبة لتأمين اللقاح، لكن عدد اللقاحات التي يصل بموجب الإتفاقيات قليل”.

وكان في استقباله الوزير حمد حسن ومدير المستشفى الدكتور فريد صباغ ورئيس أطباء المستشفى الدكتور زياد سعادة والمسؤول عن قسم الجراحة العامة الدكتور جوزيف مارون.

وفي ختام الجولة التفقدية، قال الرئيس دياب: “أنا مسرور بتلقي اللقاح في مستشفى بعبدا الحكومي الذي أزوره للمرة الأولى، وبافتتاح قسم جديد للعناية الفائقة لكي يخدم أكبر عددٍ ممكن من المواطنين المصابين بكورونا”.

وشدد على أن “هذا المستشفى يطبق معايير عالية الجودة لجهة التنظيم والتعامل مع جائحة كورونا، وهذا دليل أن الجهد المبذول من قبل القطاع الحكومي وبدعم كل المعنيين لا سيما الأطباء والممرضات والممرضين يُثمر هذا النجاح”.

ونوه بـ “اجتياز المستشفيات الحكومية مرحلة مهمة هذا العام لجهة إمكاناتها البشرية أو المعدات والأدوية”، مشيراً إلى أن ” التعاون في القطاع الصحي بين القطاعين الخاص والحكومي هو أساس، وكان وزير الصحة يحرص على هذا التعاون منذ بداية الطري. وقد حقق القطاع الصحي نجاحات كبيرة خلال عام ونصف بعدما أُهمل لعقود طويلة”.