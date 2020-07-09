دياب ترأس اجتماعاً بحث في الخطة المالية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم اجتماعا مالياً:

حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، ألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشارا رئيس مجلس الوزراء خضر طالب وجورج شلهوب، وعن جمعية المصارف نائب رئيس الجمعية نديم القصار وأمين السر وليد روفايل وروجيه داغر عضو الجمعية.

واستكمل المجتمعون البحث في الخطة المالية.