دياب ترأس اجتماعاً حول ملف النفايات وأكد ضرورة الإستمرار في جمعها

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم اجتماعا حول موضوع ملف النفايات.

حضر الاجتماع وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، وزير المالية غازي وزني، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين ممثلا الحاكم، وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير ضم أمين السر وليد روفايل وعضو الجمعية روجيه داغر، والممثلون عن شركات لافاجيت، سوريكو ورامكو، مستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وأسعد عيد ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في جمع النفايات، كما بحث المجتمعون في موضوع مستحقات أصحاب شركات النفايات وديونها للمصارف.