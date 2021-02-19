دياب ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا.. وهذا ما تقرّر

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

وبعد الاجتماع صرح الوزير نعمة قائلًا:

“منذ أسبوع ونحن نعمل مع القطاع التجاري لنحدد كيفية إعادة فتح هذا القطاع في لبنان. توصلنا إلى آلية، أقرّتها اللجنة الوزارية، تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة بوباء كورونا. أمامنا أسبوع لنستعد لإعادة الفتح المقررة الإثنين 1 آذار المقبل. منذ اليوم وحتى نهار الإثنين سنعمل على تحديد القطاعت التجارية التي ستتم إعادة فتحها. وابتداءً من الإثنين المقبل، على المحال التجارية التي ستفتح أن تقوم بالإجراءات اللازمة ليتم تسجيلها على المنصة لكي يتسنى للموظفين إجراء فحوصات الـpcr. نعمل مع القطاع التجاري لاعتماد الإجراءات التي طبقناها على القطاعات الأخرى كالسوبرماركات والمصارف. وسيشرح وزير الصحة مساء اليوم في لقاء تلفزيوني كل ما يتعلق باللقاحات ومراحل التلقيح”.