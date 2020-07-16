دياب ترأس اجتماعاً مالياً عرض لمضمون الاجتماعات مع صندوق النقد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب عصر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا ماليا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونواب الحاكم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب، ووفد من جمعية المصارف ضم وليد روفايل وروجيه داغر.

واطلع المجتمعون على نتائج الاجتماعات التي عقدها المستشارون والخبراء، إضافة إلى مضمون الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي.

ثم انضم إلى الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد حيث عرض اقتراحات لتنشيط الدورة الاقتصادية.