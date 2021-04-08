الخميس 26 شعبان 1442 ﻫ - 8 أبريل 2021 |
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دياب ترأس اجتماعا خصص للحدود البحرية: لضرورة الإسراع في بت الملف

منذ 19 دقيقة
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب

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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.

وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع “ضرورة الإسراع في بت هذا الملف”. وبعدما قدم وفد الجيش شرحا مفصلا عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.

واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيدا لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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