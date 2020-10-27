دياب تراس اجتماعا لمتابعة ملف النفايات بحضور وزني وسلامة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا لمتابعة ملف النفايات بحضور وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، والمستشارين خضر طالب، الياس عساف وحسين قعفراني.

وجرى البحث في الآلية المقترحة من وزير المال وحاكم مصرف لبنان لحل أزمة النفايات وتخفيف الأعباء المالية عن شركات النفايات لجهة تحويل قروضها المصرفية المعقودة بالدولار إلى الليرة اللبنانية.

وأصر دياب على أن يعطى هذا الملف الأولوية نظرًا لضرورة التوصل إلى الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أ ن شركة رامكو كانت قد قالت في بيان صادر عنها أنها لم تعد قادرة على الإستمرار بعملياتها ضمن نطاق بيروت وقضاء المتن وكسروان اذا لم تعمد الدولة اللبنانية على تسديد مستحقاتها بالدولار الأميركي وفقا للعقد الموقع معها وذلك لكي تتمكن من تسديد ديونها للمصارف الناجمة عن شراء المعدات ولسداد التزاماتها وكلفتها التشغيلية من قطع غيار وخلافه المترتبة عليها أيضا.

ولفتت الشركة إلى أنّ القيود المصرفية الموضوعة من قبل جمعية المصارف ومصرف لبنان ولا سيما التعميم الأخير لجهة تسديد ثمن المحروقات نقداً جعل الشركة عاجزة عن تأمين حاجاتها من المحروقات لتشغيل الياتها.