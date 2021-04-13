الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دياب: تشكيل الحكومة عالق بحلقة مفرغة بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا للأوضاع الاجتماعية

13 - أبريل - 2021
حسان دياب

حسان دياب

A A A
طباعة المقال

لفت رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ خلال الإفطار الافتراضي الذي أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ​لبنان​ – دار الأيتام الإسلامية تحت عنوان “إن مع العسر يسرًا” عبر تقنية زوم إلى انه “يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة جدًا، وتحديات لم يعرف لبنان مثيلًا لها عبر التاريخ، فبالإضافة إلى وباء ​كورونا​ الذي جعلنا نفطر معًا، افتراضيًا، فإن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة حيث يستمر ​تشكيل الحكومة​ عالقًا في حلقة مفرغة بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية والمالية والاقتصادية للبنانيين الذين يدفعون ثمن الصراعات”.

وأضاف “في رحاب الشهر الفضيل، نتضرع إلى الله أن نتخلص سريعًا من كل عائق يقف بيننا، وأن يزيح هذه الغمامة السوداء التي تثقل هموم اللبنانيين، لكننا محكومون بالأمل كما جاء في الآية الكريمة: “فإنّ مع العُسرِ يُسرًا، إنّ مع العُسر يُسرًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شرف الدين: متفائل بعودة النازحين
    الاتصالات في لبنان - تعبيرية
    نقابة موظفي شركتي الخليوي: للإسراع في تحسين رواتب الموظفين
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيرم: هذا القرار هو مرسوم وليس خيارًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟