دياب: سقطت محاولة الانقلاب ولن تنجح خطّة الإطاحة بورشة محاربة الفساد

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رأى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، في كلمة موجهة إلى اللبنانيين، أنه بعد شهر على انطلاق الحكومة بدأ اللبنانيين يلمسون الجرأة والتصميم لدى وزراء هذه الحكومة، وهو ما ازعج البعض، فكثرت الاشاعات والاستهدافات الشخصية والسياسية، ووصل التحامل إلى مستويات سخيفة.

وأعلن معرفة الذين وراء هذه الاشاعات، مؤكدا أن الحكومة حققت الكثير، ومحملا مسؤولية الوضع لمن أغرق البلد بالديون، نتيجة سياسة الهدر والتنفيعات “ولم يكونوا أمناء على ثقة الناس التي منحوها لهم”.

وقال: “لا رئيس هذه الحكومة يريد منافسة أحد من السابقين، كما اننا لا نريد الدخول بسجال معهم، ولكن لن نسكت على سياساتهم التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه”.

وهذا ابرز ما جاء في كلمة دياب:

– هذه الحكومة حققت الكثير لكنّهم يريدون طمس الحقائق

– استمعنا كثيراً إلى اتّهامات تحاول رمي ما فعلته على الحكومة

– لن نسكت على تحميلنا وزر سياستهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة، والمطلوب منع الحكومة من إزالة هيكل الفساد

– يهشّمون صورة الآخرين لأنّهم فشلوا ودمّروا كلّ شيء

– سقطت محاولة الانقلاب ولم تنجح الاتفاقات فوق الطاولة وتحتها في إنجاح خطّة الإطاحة بورشة محاربة الفساد

– سيأتي يوم وترحل فيه هذه الحكومة ونحن لا نريد البقاء من دون فاعلية

– بكل ثقة نقول بأنّنا لن نسمح بأن تطير ودائع الناس وأؤكّد لكم أنّ حقوقكم محفوظة والدولة هي الضمانة

– يهشّمون صورة الآخرين لأنّهم فشلوا ودمّروا كلّ شيء

– سقطت محاولة الانقلاب ولم تنجح الاتفاقات فوق الطاولة وتحتها في إنجاح خطّة الإطاحة بورشة محاربة الفساد

– سيأتي يوم وترحل فيه هذه الحكومة ونحن لا نريد البقاء من دون فاعلية

– بكل ثقة نقول بأنّنا لن نسمح بأن تطير ودائع الناس وأؤكّد لكم أنّ حقوقكم محفوظة والدولة هي الضمانة