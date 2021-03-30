الثلاثاء 17 شعبان 1442 ﻫ - 30 مارس 2021 |
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دياب: سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته

منذ دقيقة واحدة
حسان دياب

حسان دياب

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن “سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته”، وذلك في معرض حديثه عن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

وأضاف دياب، خلال مشاركته بمؤتمر للمانحين لمساعدة السوريين في بروكسل، أنه “بعد 10 سنوات من الأزمة السورية، الوضع ليس مشجعاً، وبالتأكيد التشرد والنزوح يشكلان عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني”.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن “الظروف الصعبة في لبنان تنعكس على اللاجئين السوريين”.

وتابع: “كرم الضيافة اللبناني مميز وغير مسبوق، ولا يمكن حلّ الأزمة من دون مساعدة الشعب اللبناني”، مشيداً بقوة اللبنانيين وحسن ضيافتهم.

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