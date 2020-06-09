دياب: سنعمل على فتح خطوط جوية إلى منطقة الخليج العربي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعًا للقطاع السياحي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بيار الأشقر ومستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب ورؤساء النقابات السياحية.

ورحّب الرئيس دياب بالحضور قائلًا: إن العالم بأسره يمرّ بمرحلة صعبة، وليس فقط لبنان، بسبب وباء كورونا الذي أثر على الاقتصاد العالمي وعلى الحركة السياحية، إلا أن الدول الكبرى التي تضّررت من وباء كورونا بدأت التحضير للموسم السياحي بهدف إنعاش الإقتصاد، وهذا ما يجب علينا التحضير له. لقد حرصنا منذ البداية عبر الإجراءات التي اعتمدت فيما يتعلّق بمكافحة وباء الكورونا، حيث قمنا بإغلاق المدارس والمطار منذ بداية انتشار هذا الفيروس واتخذنا إجراءات مشدّدة أثمرت عن نتائج مهمة، حيث صنّف لبنان من بين 15 دولة استطاعت تجاوز الموجة الأولى من هذا الوباء، بالرغم من عدم الالتزام بالإجراءات في مناطق عّدة.

أما ما يهّمنا اليوم فهو القطاع السياحي والحركة الاقتصادية وكيفية الاستفادة من فصل الصيف. وفي هذا الإطار عقدنا بالأمس اجتماعًا للبحث في امكانية فتح المطار، من حيث التوقيت والدول والفترة الزمنية، ونسبة الوافدين الخاضعين لفحص ال pcr ونحن نأخذ كل المعطيات بعين الإعتبار، من أجل موسم سياحي جيد، على أن يشكّل الملف الاقتصادي أولوية. ويتم التركيز على الملف الصحي لتخفيف الإصابات بالنسبة للوافدين اللبنانيين أو الأجانب.

وسنعمل على فتح خطوط جوية إلى منطقة الخليج العربي، وسنركّز على الدول التي تجري فحوصات الpcr على أن نأخذ بعين الاعتبار إجراءات خاصة لدول اخرى.