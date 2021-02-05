الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دياب: سنفتح البلد جزئياً وسنواصل تطبيق تدابير صارمة

5 - فبراير - 2021
حسان دياب

حسان دياب

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إلى أن “الإقفال كان بهدف منع الانهيار”، وأوضح أن “عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه”.

وقال دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: “أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا”.

وبالنيابة عن اللبنانيين جميعا، توجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا في مختلف مواقعهم والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم.

ولفت دياب إلى أن “نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمئة بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 بالمئة”. وأضاف: “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يومًا عاديًا فسوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام”.

وأعلن “أننا سنفتح البلد جزئيًا وسنواصل تطبيق تدابير صارمة وسنكمل بإقفال بعض القطاعات وسنفتح بعضها جزئيًا وسنسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع الوطني موريس سليم
    وزير الدفاع: تحرّك اسرائيل يشكّل استفزازًا للبنان
    النائب ابراهيم منيمنة
    النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية
    مبنى بلدية بيروت
    توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!