دياب سيوجه كلمة للبنانيين عند السابعة والنصف ..ووزير الصحة: نعم استقالت الحكومة

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أفادت معلومات أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب سيتوجه بكلمة إلى اللبنانيين مباشرة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، ومن المتوقع أنها ستكون لإعلان الاستقالة بشكل رسمي.

وعند سؤاال وزير الصحة حمد حسن لدى مغادرته السراي عن استمرارية الحكومة أجاب:” استقالت الحكومة”

وتشير المعلومات أن ثمة محاولات أخيرة لثني دياب عن الاستقالة ولكن عدم الاستقالة لا تعني أن الحكومة ستستمر لأن مجموع الوزراء الذين تقدموا وسيتقدمون باستقالتهم سيكون ٧. وبالتالي تسقط الحكومة باستقالة ثلث أعضائها