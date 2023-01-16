دياب لصوت بيروت انترناشونال: توقيف نون خطوة استباقية على اي محاولة تصعيد من اهالي ضحايا المرفأ

في بلدي المجرمون يسرحون ويمرحون و الضحايا واصحاب الحق يسجنون باي قانون وباي منطق هذا يحصل هل هي شريعة الغاب هل نحن في دولة بوليسية تتغاضى عن المجرم الحقيقي و تحاسب مواطناً يريد ان يعرف الحقيقة يريد ان يعرف من قتل اخاه وفجر مدينة باكملها.

يوم الجمعة الماضي تم توقيف وليام نون في مخفر امن الدولة في الرملة البيضاء بناءً لاشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده على خلفية قذف الحجارة في اتجاه زجاج مبنى قصر العدل اثناء اعتصام لاهالي ضحايا المرفأ ما أدى الى تحطيم الزجاج اضافةً الى إطلاقه عبارة أثناء تظاهرة أهالي ضحايا المرفأ “بدنا نكسر العدلية”.

واليوم يمثل امام مكتب تحرّي بيروت عدد من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت للتحقيق معهم بتهمة الشغب والتخريب وتكسير المكاتب في قصر العدل، وبناء على إشارة من النيابة العامة والمطلوبون للمثول أمام التحري هم:

١- وليم نون

٢- جورج حتي

٣- اسامة فقيه

٤- كيان طليس

٥- مجيد حلو

٦- ايلي ملاحي

٧- عبدو متى

٨- ايلي بو صعب

٩- بيتر بو صعب

١٠- المحامي بيار جميّل

١١- المحامية سيسيل روكز

١٢- أنطوني سلامة

في هذا الإطار رأى الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان توقيف وليام نون محاولة التفافية على التحرك الذي ينوي اهالي ضحايا المرفأ تنفيذه والذي بدأ بالاعتصام في الاسبوع الماضي امام قصر العدل لمنع اي خطوة ترمي لتعيين محقق عدلي رديف والاطاحة بالتحقيقات.

وشدد على ان توقيف نون هي خطوة استباقية على اي محاولة تصعيد من الاهالي فيما خص التحقيقات في قضية المرفأ او الدفع باتجاه تحريك الملف وخصوصاً ان هذا التحرك يأتي عشية وصول وفد قضائي فرنسي كي يستوضح اسباب توقيف التحقيق

ووفق دياب ما حصل مقدمة لخطوات تصعيدية سيلجأ لها الاهالي مقابل خطوات تأديبية من القضاء او من يقف وراء هذه التوقيفات كي يبقى ملف المرفأ منسياً مؤكداً ان ما يحصل قد يؤسس الى تحرك جديد على الارض لا نعرف متى يبدأ معتبراً ان اسلوب توقيف نون والاشارة التي اعطيت لامن الدولة بتوقيف نون بالرغم من انه استدعي للتحقيق امام التحري اليوم الاثنين امراً لافتاً وتتضمن رسالة ترهيب لنون وضغط على الاهالي لمنعهم من القيام بخطوات تصعيدية في هذه المرحلة المراد منها احتواء وضبضبة ملف المرفأ وليس الدفع باتجاه تحريكه.

وتوقع دياب ان يكون لتوقيف نون تداعيات على الارض في المستقبل ويؤسس لمرحلة مختلفة بالتعاطي في ملف المرفأ يهدف الى اخماد اي تحرك يدفع باتجاه تحريك الملف من جديد.