دياب: لا أنتظر أحدا ليعلمني ما يجب فعله

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّه “يقوم بكل ما يمليه عليه ضميرنه وواجبه الوطني، والمسؤولية التي يحملها”، وكشف دياب أنه “لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وهو لا ينتظر أحدا ليعلمه ما يجب فعله”.

ورأى دياب في حديث إلى موقع “الانتشار” أنّه “وبالرغم من استقالته ألا أن العمل لديه يجري كالمعتاد، فالاجتماعات واللقاءات الوزارية ماضية على قدم وساق لمعالجة كل المواضيع الطارئة، والتي تعني، بصورة خاصة، حياة المواطن”، معللا جوابه باتخاذ قرار إقفال البلد لأسبوعين.

وأشار إلى انه “يواظب في السرايا ثلاثة أيام في الأسبوع، ويعمل من بيته بقية أيام الأسبوع، وهو يلتقي سفراء وموفدين. وقد زاره السفير الروسي اليوم. كما وهو على تواصل مستمر مع سائر الوزراء لمتابعة القضايا الملحة في وزاراتهم”.