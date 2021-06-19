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دياب مستقبلا بوريل: على أمل مساعدة الاتحاد الأوروبي بتأمين البطاقة التمويلية

19 - يونيو - 2021
حسان دياب

حسان دياب

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، على رأس وفد ضمّ سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، مدير مكتب بوريل بيدرو سيرانو …

2/4 نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل الأوروبي الخارجي كارل هاليغارد، عضو مكتب المفوضية الأوروبية رافاييل داير، مستشارة التواصل في المفوضية الأوروبية أورسيني روزنبورغ ومسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هنا سيفيرين …

3/4 وعرض الرئيس دياب للوفد الصعوبات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان آملًا الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي مع تأمين مصادر تمويلها لدعم حوالي ٧٥٠ ألف عائلة محتاجة، طالباً مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال …

من جهته أكد بوريل اهتمام الإتحاد الأوروبي بالاطلاع المباشر على الأوضاع السائدة في لبنان، ومعاينة التحديات من حكومية واقتصادية واجتماعية وتداعياتها على كافة المستويات، مبدياً استعداد الاتحاد لمساعدة لبنان وشعبه لتجاوز الأزمات الصعبة

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