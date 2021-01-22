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دياب يطلب من المانيا مساعدة لبنان بلقاحات وأسرّة وأجهزة تنفس

22 - يناير - 2021
حسان دياب

حسان دياب

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التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي بحضور المستشارين خضر طالب والسفير جبران صوفان.

وأطلع السفير المصري الرئيس دياب على رغبة مصر بعقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في الثاني من الشهر المقبل، لتفعيل الجهود والتضامن العربي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

والتقى دياب سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل يرافقه رئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال الياس أسود، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والسفير صوفان.

وأطلع السفير الألماني دياب على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت والناتجة عن انفجار 4 آب وشحنها إلى ألمانيا. وأبدى دياب حرصه على إنجاز هذه المهمة بأسرع وقتٍ ممكن.

وفي مجال آخر، طلب رئيس الحكومة من سفير ألمانيا مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا. وشدد على أن لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان ألمانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة.

كما تمنى الرئيس دياب على السفير كيندل توفير مليوني لقاح ضد كورونا علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية

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