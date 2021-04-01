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دياب ينوه بوقوف العراق إلى جانب لبنان

1 - أبريل - 2021
حسان دياب

حسان دياب

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “أهمية تطوير إطار التعاون بين لبنان والعراق”، منوها بـ”وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته، حيث كان بين أولى الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت”.

وخلال استقباله وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي على رأس وفد، تمنى دياب “تسريع العمل بآليات التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى استعجال تطبيق القرار العراقي بشأن تزويد لبنان بالنفط من العراق”.

كما شكر “القيادة العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والحكومة والشعب العراقي على وقوفهم إلى جانب لبنان”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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