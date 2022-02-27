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ديل كول: “اليونيفيل” ابتكار جوهري بالنسبة لسكان الجنوب

27 - فبراير - 2022
الجنرال ستيفانو ديل كول

الجنرال ستيفانو ديل كول

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من خلال حديثه لوكالة “نوفا الايطالية” أشار رئيس بعثة قوات حفظ السلام الموقتة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو ديل كول، أن “البعثة الأممية ضمنت 16 عاما من الاستقرار في لبنان”.
وقال: “هناك جيل من شباب جنوب لبنان لم يعرف الحرب”، متابعاً: “إن اليونيفيل ابتكار جوهري بالنسبة لسكان الجنوب وهي تضمن على الأقل استقرار المنطقة حتى تتمكن المكونات السياسية والدبلوماسية للدول من الحوار مع بعضها البعض”.
ومن المقرر أن يتم تسليم قيادة البعثة الأممية للجنرال الاسباني أرولدو لازارو ساينز، بعد انتهاء ولاية ديل كول.

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