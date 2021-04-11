ديل كول: هدف الكاميرات مراقبة الخط الأزرق وحماية اليونيفيل

لفت رئيس بعثة “يونيفيل” وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “يونيفيل تركب كاميرات في بعض مواقعها القريبة من الخط الأزرق، وهذا جزء من إستراتيجية الأمم المتحدة العامة لحفظ أمن موظفي الأمم المتحدة العاملين في جميع بعثات حفظ السلام في العالم وحمايتهم”.

وقال: “في ما يخصنا، نقوم فقط بتركيب كاميرات في مواقع معينة تابعة للأمم المتحدة بالقرب من الخط الأزرق، لأن الحفاظ عليه أساسي لضمان الاستقرار في المنطقة ومنع أي حوادث قد تتسبب في نزاع أوسع. وتتمثل إحدى مهامنا الرئيسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، بمراقبة انتهاكات الخط الأزرق بطريقة مستقلة وحيادية، ويجب أن نكون قادرين على القيام بذلك في أي وضع، حتى في الأزمات التي قد يتعرض فيها حفظة السلام وسكان المنطقة للخطر كما حدث في الماضي، ولمنع أي تصعيد للتوتر. وإذا لم نتمكن من تحديد الوضع، فلا يمكننا استخدام آلية الارتباط التي نضطلع بها لنزع فتيل التوترات وحماية البيئة التي نعمل فيها”.