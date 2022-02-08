ديوان المحاسبة يفرض على شركات الطيران تسديد عائدات الـ pcr بالدولار الفريش

أنهى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، تحقيقاته في ملفّ استيفاء شركات الطيران المعتمدة في مطار رفيق الحريري بدلات إجراء فحوص الـ pcr للمسافرين بالدولار الأميركي الفريش، وتحويلها إلى حساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية بوساطة شيكات مصرفية.

وطلب القاضي خميس من المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحس، وجوب التعميم على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت، بتحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الفريش لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية في مصرف لبنان، كي لا تثري هذه الشركات على حسابهما إثراء غير مشروع، وذلك حفاظاً على الأموال العامة وحرصاً على المصلحة العامة.