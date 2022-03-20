د. باسكال ضاهر لصوت الناس: المصارف خسرت رأسمالها وهي بالتالي متعثّرة عن الدفع

اعتبر المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال ضاهر ان القيمين على النظام المصرفي باتوا اعداءه.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا نهدف الا للمحافظة على النظام المصرفي والمصارف اخطأت والخطأ يرتّب مسؤولية وتعويضا والخطأ الذي ارتكبته المصارف فادح”.

واشار الى ان “المودع وثق بالنظام واودع امواله وهو ليس مسؤولا وقمة التعسف حين يتمّ اخذ المودعين والشعب رهائن”.

وتابع: “المصارف ان خسرت رأسمالها وهي بالتالي متعثّرة عن الدفع فقانوننا واضح ويتم حجز جميع مالكي المصارف والمساهمين ويتمّ تعيين لجان لتعويم المصارف اي التعاطي معها بموجب افلاسها”.

وشدد على اننا “كشعب لبناني تسري علينا بنود اتفاقية الامم المتحدة للرهائن ونحن كشعب بتنا رهائن”.

واشار الى ان “المصارف دينت السلطة التي صرفت الاموال بطريقة بغيضة فقد ازدادت ثروات السياسيين على حساب الناس “.