الأثنين 18 شعبان 1443 ﻫ - 21 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

د. باسكال ضاهر لصوت الناس: المصارف خسرت رأسمالها وهي بالتالي متعثّرة عن الدفع

منذ 4 ساعات
الدكتور باسكال ضاهر

الدكتور باسكال ضاهر

A A A
طباعة المقال

اعتبر المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال ضاهر ان القيمين على النظام المصرفي باتوا اعداءه.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا نهدف الا للمحافظة على النظام المصرفي والمصارف اخطأت والخطأ يرتّب مسؤولية وتعويضا والخطأ الذي ارتكبته المصارف فادح”.

واشار الى ان “المودع وثق بالنظام واودع امواله وهو ليس مسؤولا وقمة التعسف حين يتمّ اخذ المودعين والشعب رهائن”.

وتابع: “المصارف ان خسرت رأسمالها وهي بالتالي متعثّرة عن الدفع فقانوننا واضح ويتم حجز جميع مالكي المصارف والمساهمين ويتمّ تعيين لجان لتعويم المصارف اي التعاطي معها بموجب افلاسها”.

وشدد على اننا “كشعب لبناني تسري علينا بنود اتفاقية الامم المتحدة للرهائن ونحن كشعب بتنا رهائن”.

واشار الى ان “المصارف دينت السلطة التي صرفت الاموال بطريقة بغيضة فقد ازدادت ثروات السياسيين على حساب الناس “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

كميل موراني
كميل موراني لصوت الناس: حزب الله يحكم البلد ومطالبون ان نقوم بمقاومة سياسية واجتماعية
العميد المتقاعد خليل الحلو
خليل الحلو لصوت الناس: دستورنا معرّض للسقوط بقوّة وهناك خطر اذا فاز محور الممانعة بالثلثين
البروفيسور سليم هاني
سليم هاني لصوت الناس: بهاء الحريري صديقي ومباحثات جدية مع فريد الخازن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
جبران باسيل يهرب الى الأمام… “وقفولي الاحصاءات”
أخطاء نرتكبها دون إدراك خطورتها.. بالتخزين في الثلاجة
الطقس
رياح قطبية تضرب لبنان قريباً.. استعدوا للثلوج والأمطار