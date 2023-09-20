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ذبح زوجته.. ثمّ ذبح نفسه!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2023 9:07 مساءً
ذبح بالسكين

ذبح بالسكين

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام” بأن السوري (م. ص.) والمقيم في منطقة المصنع، ذبح زوجته (ر. د.) بسكين حاد، ومن ثم ذبح نفسه.

وتوفي الفاعل على الأثر نتيجة نزيف حاد، فيما نقل عناصر الدفاع المدني – مركز المصنع، الزوجة إلى مستشفى تعنايل وهي في حال حرجة.

كما وقعت حادثة مروعة في منطقة القبة – طرابلس وذلك على خلفية لعبة كرة قدم وقع خلاف بين كل من المدعو “ا.ب” و “س.ش” تطور إلى تضارب ليقوم الأول بإشهار سكين وطعن الآخير في قلبه ليفارق الحياة على الفور في محلة شارع الجديد خلف الحاووظ.

وقد نقلت جثته إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.

فيما فتحت القوى الامنية تحقيق بالحادثة.

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