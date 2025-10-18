السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
ذبيان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لإحباط إعادة الإعمار ومنع عودة الجنوبيين إلى بلداتهم

منذ 4 دقائق
رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان

اعتبر رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان تأتي في إطار الضغوط لإجبار لبنان على مفاوضات مباشرة مع كيان الاحتلال، وسعي واضح من إسرائيل لمنع إعادة الإعمار وإحباط عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، وهو ما يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما استغرب ذبيان أنه وبعد تسجيل ما يقارب 5 آلاف اعتداء إسرائيلي على لبنان منذ توقيع وقف إطلاق النار، لم تقم الجهات الرسمية اللبنانية بالخطوات اللازمة، وخاصة تقديم شكوى رسمية ضد هذا العدوان المستمر، معتبراً أن التلكؤ في الدفاع عن السيادة اللبنانية أمر مرفوض.

وختم ذبيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي مستمر، بينما تعمل الإدارة الأميركية على فرض ما وصفه بـ”سلام القوة”، مشدداً على أن هذا ليس سلاماً حقيقياً بل فرض شروط وإملاءات على أصحاب الأرض، متسائلاً عن جدوى الرهان على نوايا إسرائيل الخبيثة ومطالباً بعدم القبول بأي اتفاق يفرّط بمقومات الصمود والسيادة الوطنية للبنان.

