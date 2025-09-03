ذروة التصعيد عبر "المنار": "الحزب" أوقع نفسه في الفخ

في أسلوب يعكس السير بالتهويل من دون سقوف، كان لافتًا ما أوردته قناة “المنار” الناطقة باسم “حزب الله”، حيث قالت في مستهل نشرتها الإخبارية المسائية: “بلا كثيرٍ من التحليلاتِ، فاذا أصرّتِ الحكومةُ على مواقفِها وأسلوبِها بالتعاطي معَ القراراتِ المصيريةِ كالسلاح، فإنَ التأثيرَ لم يَعُد على قرارِ “الثنائيِّ” المشاركةَ بالجلسةِ الحكوميةِ من عدمِها فحسب، وإنما قد يؤثّرُ على تعاونِ “حزبِ اللهِ” حتى جنوب الليطاني”، حسبَ مصادر المنار.

ماذا يعني هذا التهديد؟ تقول مصادر سياسية إن “حزب الله” بهذا الكلام “يكون قد أوقع نفسه في فخ أنه ما زال موجودًا جنوب الليطاني، ويُخشى أن يكون كلامه قد أعطى ذريعةً لإسرائيل مفادها: كيف تقولون إن الحزب لم يعد موجودًا جنوب الليطاني فيما يتحدث عن موضوع “تعاونه” حتى جنوب الليطاني؟”.