ذهبت لشراء الماء ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة خديجة محمد الحمود (مواليد عام 1989، سورية)، والتي، أثناء وجودها برفقة إخوتها، ذهبت لشراء المياه حوالي الساعة 10،00 من تاريخ 17-02-2023 في محلة المعرض-طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 448303-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.