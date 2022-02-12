ذوو ضحايا المرفأ الى التصعيد: من “الارض” الى التحقيق الدولي

هدد ذوو شهداء المرفأ بالتصعيد اذا لم تتحرك التحقيقات في ملف 4 ‏آب من جديد، ونفّذوا تهديدهم. في بحر الاسبوع المنصرم، نزلوا الى ‏‏”الارض” الثلاثاء والخميس. في المرة الاولى، قطعوا الطريق ‏بالاطارات المشتعلة امام العدلية. وفي الثانية، اقتحموا قصر العدل ‏وافترشوا ارضه وتمكنوا بفضل تحركاتهم هذه، من الحصول على ‏بعض الأجوبة في ما يخص التحقيقات‎.‎

فقد التقى وفدٌ من الأهالي رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، ‏الذي طمأنهم الى حسن سير عمل القضاء، ونفى معلومة تقاعد ‏القاضية رولا المصري نهاية الشهر الجاري. وكان الاهالي طالبوا ‏بـ”دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ‏ومسار العدالة، ودعم القاضي العدلي طارق بيطار لاستئناف عمله ‏وتحقيقاته بعد ان كف يده لمدة شهرين بسبب بت طلبات الرد”. كذلك ‏طالبوا القاضية رولا المصري بـ”عدم تمييع قضيتهم من خلال ‏التأخير في البت بهذا الموضوع‎”.

لكن بحسب معلومات “المركزية”، فإن زمن المهادنة انتهى لدى ‏الاهالي وهم ذاهبون نحو مرحلة تصعيد جديدة ونحو تحركات ‏ميدانية، لأن السلطة بفعل سطوتها وهيمنتها على القضاء او “جزء ‏منه”، نجحت في تكبيل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ منذ ‏أشهر، والتحقيقات متوقفة ويد البيطار “مكفوفة”.

شقيق شهيد فوج اطفاء بيروت جو نون، وليام نون اكد ان الاهالي ‏سيتوجهون الى بيت القاضية رولا المصري الثلاثاء كنوع من ‏التصعيد من اجل الانتهاء من طلبات الرد لكي يسير الملف بطريقة ‏صحيحة. وقال في حديث اذاعي: انتهينا من ان نتظاهر بطريقة ‏سلمية، والحل كان الخميس بالتوجه الى الرئيس سهيل عبود الا انه ‏اشار الى ان كل قاض هو سيد نفسه.

وتابع “اذا كانت هناك حاجة ‏لرفع السقف فسنلجأ الى ذلك، فلا شيء يمكن ان نخسره بعد، ونحن ‏نستغرب كم ان هذا البلد تافه فنحن نطالب فقط بأن يستكمل التحقيق ‏ولا نطالب باعدام او سجن احد، وهذا دليل كم ان قضاءنا ضعيف ‏امام السياسيين”. وذكر بأن اهالي الشهداء طالبوا بالتحقيق الدولي ‏كون الانفجار جريمة ضد الانسانية وسيتم فتح تحقيق في الخارج في ‏جلسات ستعقد في آذار‎.‎