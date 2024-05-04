رأفت مرة: اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمسّكون بالأونروا

قال مسؤول العمل الجماهيري في حركة “حماس” في لبنان رأفت مرة، أن “المقاومة في قطاع غزة ثابتة على مواقفها وتدافع عن الشعب الفلسطيني، وكما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي هدف سياسي أو عسكري من عدوانه على غزة، فهو سيفشل أيضا في تحقيق أي مكسب من خلال المفاوضات”.

كلام مرّة جاء خلال لقاء أمس في مخيم البص لتكريم العمال في منطقة صور، لمناسبة يوم العمّال العالمي، في حضور ممثلين عن القوى الفلسطينية والإتحادات والهيئات وحشد من العمال.

وأضاف: “المقاومة في قطاع غزة افشلت كل مخططات الاحتلال، وأن الصمود الفلسطيني والموقف الشعبي والوطني يمنح المقاومة دعماً كبيرا، في وقت يزداد الانقسام الإسرائيلي وترتفع الاحتجاجات في العالم ضد الكيان الصهيوني.

وتوقف عند اجراءات وكالة “الأونروا”، وقال: “إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمسكون بالأونروا ويرفضون معاقبة الموظفين على أساس الانتماء الوطني”، وأشاد بدور العمال الفلسطينيين وأثنى على دورهم وصمودهم.

ثم القى المهندس يوسف منصور كلمة العمال، أشار فيها إلى “حجم التضحيات التي يقدّمها العامل الفلسطيني في الداخل والخارج”.