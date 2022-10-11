رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم مرضية للبنان وحافظت على حقوقه

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون تسلّم النسخة الرسمية النهائية المعدَّلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية، من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلّف من قبل الرئيس، متابعة ملف ترسيم الحدود”.

واعتبرت رئاسة الجمهورية “الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنّها تلبّي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلّبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة”، كما رأت أنّ “الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين”.

وأملت رئاسة الجمهورية أن “يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.

وإذ شكر رئيس الجمهورية الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية على الجهود التي بذلت من اجل التوصل الى هذه الصيغة، أكد أنّه “سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسميّاً عن الموقف الوطني الموحد”.