رئاسة الجمهورية ترد على تصريحات للنائب “أبي عاصي”

نفى مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​، ما نسبه النائب بيار أبي عاصي، من كلام ادعى فيه أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قاله في ​الفاتيكان​ عن “حماية ​حزب الله​ للمسيحيين في ​لبنان​”.

وأكد مكتب الاعلام، أن “ما ذكره أبي عاصي كلام كاذب لا أساس له من الصحة، وهو يدخل في إطار حملة الادعاءات والافتراءات التي يروجها الحزب الذي ينتمي إليه النائب أبي عاصي، والتي بدأت قبل الزيارة إلى الفاتيكان وفي أثنائها والتي سوف تستمر حتما بعد انتهائها”.

وأشار، إلى أن كل الأضاليل التي تولى الحزب المذكور ترويجها عن الزيارة الى الفاتيكان أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد، لاسيما أن مواقف الرئيس عون و​الكرسي الرسولي​ كانت واضحة وعلنية خصوصا لجهة التأكيد على أن المسيحيين في لبنان ليسوا في خطر ليكونوا بحاجة لحماية من أحد.

وشدد مكتب الاعلام على أن مواقف الرئيس عون معروفة في هذا الخصوص ولن تلغيها او تؤثر عليها مثل هذه الحملات المسعورة المعروفة الأهداف.