رئاسة الجمهورية تعمم إجراءات تغطية وقائع مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا

عمّم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، بيانا الى “المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة الراغبة في تغطية وقائع مغادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا يوم الاحد 30 تشرين الأول 2022، لأخذ العلم بالإجراءات الاتية:

أولا: ضرورة تسجيل أسماء الإعلاميين والاعلاميات الراغبين في التغطية في مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية قبل الساعة 7.00 من مساء السبت 29 تشرين الأول 2022 عبر الاتصال بالأرقام الاتية:

900402/05- 900403/05-900404/05 او بالفاكس: 900405/05

كل طلب يرد بعد الساعة 7.00 من مساء السبت 29/10/2022 لن يسجل.

ثانيا: يقتضي الحضور الى قصر بعبدا قبل الساعة 9.30 من صباح الاحد 30/10/2022 لضرورات اخذ الاماكن المخصصة. اما المؤسسات التي ترغب في ارسال سياراتSNG فيقتضي الوصول الى القصر قبل الساعة 8.30 للتفتيش والتمركز، بعد تزويد مكتب الاعلام بماركة السيارات وارقامها وأسماء سائقيها.

ثالثا: تتمثل كل مؤسسة إعلامية بمندوب واحد ومصور واحد فقط تفاديا للازدحام ولحسن تنظيم متابعة وقائع المغادرة.

رابعا: ستخصص أماكن محددة وثابتة لتمركز الإعلاميين.

خامسا: سيتولى تلفزيون لبنان نقل الاحتفال مباشرة وستكون الصورة الموزعة من دون “لوغو”. ويمكن الاتصال بالاستاذ سعيد أبو ضاهر في تلفزيون لبنان للتنسيق في ما خص الترددات.

سادسا: في ما خص وقائع الاحتفال فهي الاتية:

-الساعة 11:30 يخرج فخامة الرئيس من مكتبه، يودع كبار الموظفين، ثم تعرض كتيبة من الحرس الجمهوري تؤدي له التحية وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف.

– بعد الانتهاء من المراسم الرسمية، يتوجه فخامته الى منصة خاصة امام المواطنين الذين سيشاركون في وداعه ويلقي كلمة في المناسبة.

– بعد الانتهاء يغادر فخامته في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين.

– خصصت منصات محددة ليتمركز عليها المصورون، وأماكن خاصة للمراسلين للتمكن من متابعة وقائع الوداع الرسمي والشعبي.

– سيضع مكتب الاعلام ولواء الحرس الجمهوري عناصر لمواكبة الإعلاميين وتسهيل مهمتهم.

ان مكتب الاعلام يعوّل كثيرا على تجاوب الزملاء الإعلاميين بهدف تسهيل مهمتهم و تفادي أي اشكال يعيق التنظيم المعد للاحتفال.

ملاحظة: بالنسبة الى وصول فخامة الرئيس الى دارته في الرابية، سيكون هناك نقل مباشر للوقائع التي ستتم خارج منزل فخامته. وتعتمد الترتيبات نفسها لجهة تسجيل الأسماء والآليات.