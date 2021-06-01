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رئاسة الجمهورية تنفي كلام جان عزيز: حملات مبرمجة تستهدف عون

1 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 10:32 صباحًا
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

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أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “ألا صحة مطلقاً لما اورده الاعلامي جان عزيز في مقابلته على إحدى المحطات يوم الاحد الماضي عن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الاموال وبأرقامها من مطار رفيق الحريري الدولي، وغيرها من الاخبار المختلقة التي وردت في المقابلة”.

واشار مكتب الاعلام في بيان الى ان “مثل هذه الادعاءات التي لا اساس لها تندرج في اطار الحملات المبرمجة التي تستهدف رئاسة الجمهورية لأسباب لم تعد خافية على احد والتي لا طائل منها”.

وعقب بيان الرئاسة، كتب جان عزيز عبر “تويتر” قائلاً: “ما بسمح لحالي ولا لحظة رد على الشخص اللي كان دايماً بي تاني، حتى سمّيتو أنا بي الكل… هوي فاهم عليي وانا فاهم عليه”.

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