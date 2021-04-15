السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئاسة الجمهورية: عون طالب خلال لقائه هيل باعتماد خبراء دوليين للترسيم وفقًا للقانون الدولي

15 - أبريل - 2021
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

A A A
طباعة المقال

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ أن “​الرئيس ميشال عون​ شدد خلال لقائه وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ ​ديفيد هيل​ على اهمية الاستمرار في مفاوضات ​ترسيم الحدود​ واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، شدّد على أنّه يحق ل​لبنان​ أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة”.

وطالب الرئيس عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.

وأكد الرئيس عون أنّه “مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    دورية تابعة لقوات اليونيفيل
    تأهب إسرائيلي.. 22 نقطة مرتبطة بحزب الله على طول الخط الأزرق
    الجيش اللبناني
    الجيش: استشهاد عسكري وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مهربين
    هيئة الطوارئ المدنية
    هيئة الطوارئ المدنية: على القضاء تحديد مهل لتسريع كل ما يتعلق بالموقوفين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟