رئاسة الجمهورية: عون طالب خلال لقائه هيل باعتماد خبراء دوليين للترسيم وفقًا للقانون الدولي

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ أن “​الرئيس ميشال عون​ شدد خلال لقائه وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ ​ديفيد هيل​ على اهمية الاستمرار في مفاوضات ​ترسيم الحدود​ واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، شدّد على أنّه يحق ل​لبنان​ أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة”.

وطالب الرئيس عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.

وأكد الرئيس عون أنّه “مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات”.