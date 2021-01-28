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رئاسة الجمهورية: عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني

28 - يناير - 2021
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على إحدى المحطات الإعلامية، معتبراً أن الرئيس ميشال عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية.

وجاء في البيان: “توضيحا لما ذكرته الـMTV عن ان الرئيس عون لم يوافق على دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية”.

وأشار مكتب الاعلام في الرئاسة الى ان الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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