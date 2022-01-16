الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئاسة الجمهورية: هذا الخبر لا أساس له من الصحة

منذ 20 ساعة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

A A A
طباعة المقال

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته قناة “الجديد” مساء اليوم من ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “أعطى الاذن” بدهم عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجري في دعاوى قضائية مصرفية ، مشيرا الى ان “هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة”.

وأوضح مكتب الاعلام ان “الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف”.

كذلك نفى مكتب الاعلام ما ذكره الإعلامي جوني منيّر على شاشة قناة “الجديد” أيضا عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن “حزب الله ” و”حركة امل ” بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الخارجية والمغتربين
    وزارة الخارجية والمغتربين أدانت الهجوم الذي تعرضت له أبو ظبي
    بسام مولوي
    مولوي: الامارات أقوى من أن تمس عزيمتها يدّ حاقدة خائبة
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: كل تضامننا مع دولة الامارات رئيسا وشعبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    موجة تسونامي- أرشيفية
    اليابان.. غرق عشرات السفن ونزوح 230 ألف شخص بسبب موجة تسونامي
    حسن نصر الله
    بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
    المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”