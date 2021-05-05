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رئاسة مجلس الوزراء تعلن ترحيل ٥٩ حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة

5 - مايو - 2021
آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 5:14 مساءً
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اليوم “عن ترحيل ٥٩ حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار ٤ آب بالتعاون مع شركة “كومبي ليفت” (Combi Lift) الألمانية”.

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