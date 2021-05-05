رئاسة مجلس الوزراء تعلن ترحيل ٥٩ حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة

اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اليوم “عن ترحيل ٥٩ حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار ٤ آب بالتعاون مع شركة “كومبي ليفت” (Combi Lift) الألمانية”.

المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يعلن اليوم عن ترحيل ٥٩ حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار ٤ آب بالتعاون مع شركة "كومبي ليفت" (Combi Lift) الألمانية#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm pic.twitter.com/cJjuWKrWCh — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 5, 2021