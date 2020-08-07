رئاسة مجلس الوزراء تنفي شائعات عن رفض مساعدات من بعض الدول

مجلس الوزراء - لبنان
مجلس الوزراء - لبنان

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صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان الاتي: “مرة جديدة تحاول بعض الجهات إلحاق الضرر بلبنان من خلال ترويج شائعات أن الدولة اللبنانية رفضت مساعدات من بعض الدول. إن هذه الأخبار كاذبة ومضللة وتهدف الى قطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول العالم للبنان. إن لبنان يرحب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجه إليها بالشكر العميق على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة التي أصابته”.

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