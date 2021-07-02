رئاسة مجلس الوزراء: حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة به هبة

صدر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

تداول بعض وسائل الاعلام خبراً عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ 500 ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

والواقع أن هذا المبلغ عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف، وذلك بعد أن كان دولة الرئيس الدكتور حسان دياب قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مراراً منذ بداية العام الحالي 2021 عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة.

كما أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها. وفي هذا المجال، كانت نفت مصادر مطلعة الحديث عن مساهمة الحكومة اللبنانية في نفقات المحكمة الخاصة بلبنان بمبلغ 500 الف يورو.