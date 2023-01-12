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رئاسيًّا.. استبعاد التوصّل إلى اتّفاق قريب

منذ 5 دقائق
بعبدا

بعبدا

"الأنباء" الإلكترونيّة
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بسبب وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، تم تأجيل جلسة اليوم التي كانت مقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي شكّل على ما يبدو متنفساً لغالبية النواب الذين كانوا مربكين جداً، لا سيما لجهة خياراتهم وتسمية مرشحهم.

وفي هذا السياق، استبعدت مصادر نيابية عبر “الأنباء” إمكانية التوصل الى اتفاق قريب لإنجاز هذا الاستحقاق بسبب الخلافات القائمة ومناورات رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ونجاحه حتى الساعة باللعب على كسب الوقت، وهذا ما تؤشر إليه عودة الحرارة الى العلاقات بين “التيار” و”حزب الله” عقب الحديث عن لقاء قريب بين باسيل والحاج وفيق صفا.

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