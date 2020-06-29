رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات: لتفعيل دور قانون المعاملات الالكترونية

طالبت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري بـ “تفعيل دور قانون المعاملات الالكترونية بشكل عملي واصدار المراسيم التطبيقية التي تسهل المعاملات وانجازها بسرعة وأمان”.

وقالت في بيان: “في ظل الوضع الراهن وزيادة حالات اصابات فيروس كورونا، ومن اجل حسن سير المرفق العام وانجاز المعاملات الرسمية للمواطنين لدى المالية والعقارية والبلديات وهي اكثر الدوائر الرسمية إكتظاظا. يبدو أن جائحة كورونا، رغم خطورتها، هي المرحلة الانتقالية لعالم جديد في كيفية انجاز المعاملات من دون تلامس ويخفف من الازدحام والاحتكاك المباشر انه العالم الرقمي لانجاز تلك المعاملات عبر تعزيز تلك الخدمة التي اصبحت ضرورة ملحة في ظل هذه المرحلة التي يصعب علينا تحديد المدة الزمنية لزوالها”.

وتابعت:”حرصا منا على السلامة العامة وصحة المواطنين للحد من المخالطة وتفادي التجمعات البشرية في مبان تفتقر الى الحد الادنى من معايير السلامة العامة، اذ ان معظم هذه الابنية هي أبنية مريضة تفتقر للصيانة والمعالجة وحاضنة للاوبئة والفيروسات والغازات المضرة في صحة وسلامة الانسان ومن اجل الحد من انتشار عدوى الكورونا.

كما ان انجاز المعاملات الالكترونية يخفف من ظاهرة الفساد ويخفف من الازدحام ويوفر الوقت والمال على المواطنيين. لذا، طالبت الدولة والجهات الرسمية المعنية بتفعيل دور قانون المعاملات الالكترونية بشكل عملي واصدار المراسيم التطبيقية التي تسهل وتيسرالمعاملات وانجازها بسرعة وأمان”.

وختمت:”إن سلامة الانسان وصحته مسؤوليتنا جميعنا، وواجب علينا ايجاد الحلول العملية والسريعة في ظل هذه الظروف لتسيير عمل المرفق العام ومصالح المواطن في بيئة سليمة خالية من الاوبئة والامراض والفساد”.