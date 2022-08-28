رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي لصوت الناس: المطلوب اتخاذ قرار جريء بتصحيح الراتب والا لا عودة

أكدت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز ان المطلوب اتخاذ قرار جريء بتصحيح الرواتب ليتمكن الاساتذة من التعليم.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “مطلبنا ليس المتأخرات التي هي حقّ من حقوقنا بل نطالب بتصحيح الرواتب للقطاع العام والتعليم وصحيح ان مهنتي رسالة ولكن لدي واجبات مع بيتي واولادي”.

واضافت: “تراجعت رواتبنا من 2000$ الى 80$ والمطلوب اتخاذ قرار جريء بتصحيح الراتب “.

وتابعت: ” تحدثنا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصراحة وقلنا له ان امكانياتنا صفر ومدخراتنا صرفت بالكامل ونحن لا نهوّل فعلا لم يعد لنا شيء”.

وأردفت: “وضعنا توصيات لدى الرئيس ميقاتي وسنرى ما الذي فعله بمطالبنا لنرى ماذا سنفعل بموضوع بدء العام الدراسي”.

وختمت: ” حمينا تلامذتنا 3 سنوات ولكن من يحمي الاستاذ ومن يحمي مستقبل ابن الاستاذ وعائلته؟”.